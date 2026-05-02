Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс, результат матча 2 мая 2026, счет 112:110, плей-офф НБА 2025-2026

«Торонто» победил «Кливленд» в матче плей-офф НБА и сравнял счёт в серии
Комментарии

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 112:110. Счёт в серии — 3-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
112 : 110
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 25, Барретт - 24, Уолтер - 24, Мюррей-Бойлс - 17, Шид - 7, Лоусон - 6, Баттл - 5, Пёлтль - 2, Мамукелашвили - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 26, Митчелл - 24, Харден - 16, Аллен - 14, Уэйд - 10, Шрёдер - 7, Страс - 6, Тайсон - 5, Меррилл - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Скотти Барнс, который записал в свой актив 25 очков.

В составе «Кливленда» дабл-дабл оформил центровой Эван Мобли — 26 очков, 14 подборов и три передачи.

Седьмой матч серии между командами состоится 3 мая в Кливленде.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
«Лейкерс» доведут дело до 3-3 в серии с «Хьюстоном»? Плей-офф НБА — LIVE
