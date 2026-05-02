«Торонто» победил «Кливленд» в матче плей-офф НБА и сравнял счёт в серии

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 112:110. Счёт в серии — 3-3.

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Скотти Барнс, который записал в свой актив 25 очков.

В составе «Кливленда» дабл-дабл оформил центровой Эван Мобли — 26 очков, 14 подборов и три передачи.

Седьмой матч серии между командами состоится 3 мая в Кливленде.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).