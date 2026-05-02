«Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна Джеймса разгромил «Хьюстон» и выиграл серию

В Хьюстоне, США, на стадионе «Тойота-центр» завершился шестой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости площадки разгромили соперника со счётом 98:78 и выиграли серию — 4-2.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный американский форвард Леброн Джеймс, на счету которого 28 очков, семь подборов и восемь передач.

У гостей больше всех отличился американский защитник Амен Томпсон, в активе которого 18 очков, восемь подборов и три передачи.

Таким образом, «Лейкерс» выиграли серию и вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с «Оклахомой».