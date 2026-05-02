Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Определилась пара с участием «Лейкерс» в следующем раунде плей-офф НБА

Определилась пара с участием «Лейкерс» в следующем раунде плей-офф НБА
В Хьюстоне, США, на стадионе «Тойота-центр» завершился шестой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости площадки разгромили соперника со счётом 98:78 и выиграли серию — 4-2.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
78 : 98
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 18, Шенгюн - 17, Исон - 14, Шеппард - 10, Смит II - 9, Тэйт - 3, Окоги - 3, Холидей - 2, Капела - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 15, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Смарт - 7, Хэйс - 5, Смит - 3, Кеннард - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

Таким образом, «Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф, где сразятся с «Оклахомой».

Ранее «Оклахома» закрыла свою серию с «Финиксом» со счётом 4-0.

В регулярном чемпионате НБА в текущем сезоне «Оклахома-Сити Тандер» одержала четыре победы над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

