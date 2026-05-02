Определилась пара с участием «Лейкерс» в следующем раунде плей-офф НБА

В Хьюстоне, США, на стадионе «Тойота-центр» завершился шестой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости площадки разгромили соперника со счётом 98:78 и выиграли серию — 4-2.

Таким образом, «Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф, где сразятся с «Оклахомой».

Ранее «Оклахома» закрыла свою серию с «Финиксом» со счётом 4-0.

В регулярном чемпионате НБА в текущем сезоне «Оклахома-Сити Тандер» одержала четыре победы над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».