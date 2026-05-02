Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Определились все участники второго раунда плей-офф НБА на Западе

Комментарии

После очередного игрового дня определились все участники второго раунда плей-офф НБА в Западной конференции.

Последнюю путёвку в следующий этап завоевал «Лос-Анджелес Лейкерс», разгромивший «Хьюстон Рокетс» с разницей в 20 очков и выигравший серию.

Таким образом, стали известны все пары второго раунда на Западе:

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, от Восточной конференции путёвку во второй раунд пока гарантировал себе только «Нью-Йорк Никс».

Отметим, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА
Сетка плей-офф НБА

