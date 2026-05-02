Единая лига: расписание матчей плей-офф на 2 мая

В субботу, 2 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 28 апреля:

18:00 — «Уралмаш» — «Зенит» (счёт в серии 1-1);

18:00 — МБА-МАИ — УНИКС (счёт в серии 2-0).

УНИКС сегодня может стать первой командой, которой пройдёт в 1/2 финала.

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встречается с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС — с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сражается с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.