Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 2 мая

Единая лига: расписание матчей плей-офф на 2 мая
В субботу, 2 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 2 мая:

18:00 — «Уралмаш» — «Зенит» (счёт в серии 1-1);
18:00 — МБА-МАИ — УНИКС (счёт в серии 2-0).

УНИКС сегодня может стать первой командой, которой пройдёт в 1/2 финала.

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встречается с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС — с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сражается с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Катастрофа для «Пармы»? Что нужно срочно исправить клубу Пашутина, чтобы пройти «Локо»
