НБА: результаты игр 2 мая

В ночь на 2 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 2 мая:

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 79:93 (счёт в серии 3-3);

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 112:110 (ОТ; счёт в серии 3-3);

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 78:98 (счёт в серии 2-4).

«Лейкерс» завершили свою серию и вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с «Оклахомой».