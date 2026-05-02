Шаманич отправился на выезд с «Зенитом», несмотря на слухи про конфликт с главным тренером

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Зенит» выложила в социальных сетях фотографии своих игроков, которые направлялись в аэропорт на рейс в Екатеринбург. На одном из фото на заднем плане был замечен хорватский центровой Лука Шаманич, о его конфликте с главным тренером Деяном Радоньичем, о чём сообщал телеграм-канал «Мутко против».

После двух матчей в Санкт-Петербурге счёт в серии равный — 1-1. Впереди команды ожидают два матча в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка». В случае, если противостояние на домашнем паркете «Уралмаша» также закончится 1-1, команды проведут решающую пятую встречу в Санкт-Петербурге.