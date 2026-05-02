«Заслужили сыграть перед своими болельщиками». Арсич — о решающем матче «Енисея» с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о третьем матче плей-офф сезона-2025/2026 с ЦСКА, который состоится в воскресенье, 3 мая.

«Мы прошли долгий путь с начала чемпионата и заслужили ещё одну возможность сыграть перед своими болельщиками с чемпионом лиги. Сделаем всё, чтобы их порадовать.

Главная задача — исправить ситуацию с подборами в обороне. Если нам это удастся, будет хорошая основа, чтобы продемонстрировать весь атакующий потенциал и сделать игру интересной», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

На данный момент красноярцы уступают в серии — 0-2. В случае ещё одного поражения они закончат выступление в этом сезоне.