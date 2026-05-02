«Не в моём стиле». Леброн Джеймс — о победе в шестом матче серии с «Хьюстоном»

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировал победу над «Хьюстон Рокетс» (98:78) в шестом матче серии первого раунда, после которого его клуб прошёл дальше.

«Сегодняшнее выступление вообще не в моём стиле. Думаю, лично для меня принятие и попытка смириться с небольшими победами приходят с тем этапом карьеры, на котором я сейчас нахожусь. Понимание того, что, чёрт возьми, кто знает, в скольких ещё сериях плей-офф приму участие? Если сыграю ещё один, два или три сезона, это не гарантирует мне попадание в постсезон. Так что просто пытаюсь ценить моменты, какими бы они ни были, сколько бы я ни играл.

Но это довольно круто — иметь возможность вести за собой команду в возрасте 41 года в плей-офф и суметь выиграть эту серию», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.