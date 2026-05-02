Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
«Не в моём стиле». Леброн Джеймс — о победе в шестом матче серии с «Хьюстоном»

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировал победу над «Хьюстон Рокетс» (98:78) в шестом матче серии первого раунда, после которого его клуб прошёл дальше.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
78 : 98
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 18, Шенгюн - 17, Исон - 14, Шеппард - 10, Смит II - 9, Тэйт - 3, Окоги - 3, Холидей - 2, Капела - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 15, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Смарт - 7, Хэйс - 5, Смит - 3, Кеннард - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Сегодняшнее выступление вообще не в моём стиле. Думаю, лично для меня принятие и попытка смириться с небольшими победами приходят с тем этапом карьеры, на котором я сейчас нахожусь. Понимание того, что, чёрт возьми, кто знает, в скольких ещё сериях плей-офф приму участие? Если сыграю ещё один, два или три сезона, это не гарантирует мне попадание в постсезон. Так что просто пытаюсь ценить моменты, какими бы они ни были, сколько бы я ни играл.

Но это довольно круто — иметь возможность вести за собой команду в возрасте 41 года в плей-офф и суметь выиграть эту серию», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.

