Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик заявил, что игроки «Лейкерс» изобразили звуки козла, встретив Леброна после победы

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал выступление 41-летнего Леброна Джеймса в победном матче для своего коллектива над «Хьюстон Рокетс» (98:78) в шестой игре серии первого раунда.

«Буквально каждый парень в раздевалке издавал звуки: «Ме-е-е, ме-е-е» (смеётся). Так что это говорит о его величии. На мой взгляд, у него величайшая карьера среди всех игроков НБА», — приводит слова Редика издание ESPN.

Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав по его итогам 28 очков, сделав семь подборов, восемь передач и три потери.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android