Редик заявил, что игроки «Лейкерс» изобразили звуки козла, встретив Леброна после победы

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал выступление 41-летнего Леброна Джеймса в победном матче для своего коллектива над «Хьюстон Рокетс» (98:78) в шестой игре серии первого раунда.

«Буквально каждый парень в раздевалке издавал звуки: «М е-е-е, ме-е-е » (смеётся). Так что это говорит о его величии. На мой взгляд, у него величайшая карьера среди всех игроков НБА», — приводит слова Редика издание ESPN.

Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав по его итогам 28 очков, сделав семь подборов, восемь передач и три потери.