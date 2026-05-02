Тренер «Зенита» Радоньич объяснил, что будет важно в третьей игре с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался о предстоящем третьем матче первого раунда серии плей-офф с «Уралмашем».

«Нам нужно быть готовыми к тяжёлой игре. У соперника преимущество своей площадки и отличная поддержка трибун. Важно повторить те положительные моменты, которые были в последнем матче — прежде всего, сохранить контроль как в защите, так и в нападении. И, конечно, будет важно правильно читать игру», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.

После двух матчей в Санкт-Петербурге счёт в серии равный — 1-1. Впереди команды ожидают два матча в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка». В случае, если противостояние на домашнем паркете «Уралмаша» также закончится 1-1, команды проведут решающую пятую встречу в Санкт-Петербурге.