УНИКС обыграл МБА-МАИ и стал первым участником полуфинала Единой лиги сезона-2025/2026

В субботу, 2 мая, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала УНИКС. Хозяева площадки со счётом 63:74 (20:24; 20:16; 13:11; 10:23) уступили гостям из Казани и стали первым коллективом, который покинул стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше.

В составе хозяев отличился российский разыгрывающий защитник Александр Платунов, набравший 16 очков, сделавший один подбор, пять передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+14».

У казанцев отличились два игрока — Дмитрий Кулагин, в активе которого 18 очков, три подбора, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19», и Михаил Беленицкий, на его счету восемь очков, девять подборов, две передачи, два блок-шота, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

УНИКС выиграл серию 3-0 и вышел в 1/2 финала турнира.