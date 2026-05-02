Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

МБА-МАИ — УНИКС, результат матча 2 мая 2026, счет 85:86, 1/4 финала Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС обыграл МБА-МАИ и стал первым участником полуфинала Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии

В субботу, 2 мая, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала УНИКС. Хозяева площадки со счётом 63:74 (20:24; 20:16; 13:11; 10:23) уступили гостям из Казани и стали первым коллективом, который покинул стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

В составе хозяев отличился российский разыгрывающий защитник Александр Платунов, набравший 16 очков, сделавший один подбор, пять передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+14».

У казанцев отличились два игрока — Дмитрий Кулагин, в активе которого 18 очков, три подбора, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19», и Михаил Беленицкий, на его счету восемь очков, девять подборов, две передачи, два блок-шота, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

УНИКС выиграл серию 3-0 и вышел в 1/2 финала турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Катастрофа для «Пармы»? Что нужно срочно исправить клубу Пашутина, чтобы пройти «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android