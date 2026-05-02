Тренер УНИКСа Перасович: если мы будем играть так, как сегодня, этого будет недостаточно

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала победу над МБА-МАИ (74:63) и завершила серию со счётом 3-0.

— Последние семь минут получились невероятными в исполнении УНИКСа, который сделал рывок 13:0. Расскажите, что произошло в четвертом периоде.

— Сегодня нам пришлось сложно не только в заключительной четверти. МБА-МАИ играла лучше нас. Мы допустили много бессмысленных ошибок. Невозможно побеждать, когда совершаешь 19 потерь. Однако в концовке мы надежно защищались, игроки хорошо боролись, и мы нашли наилучшие способы набирать очки на последних минутах.

— Насколько важна предстоящая пауза между четвертьфиналом и полуфиналом?

— Главное, что мы выиграли серию со счётом 3-0. В последнее время выход в полуфинал стал обязательством для УНИКСа, но это всегда непросто. Мы добились минимума, которого клуб требует от нас, и имеем преимущество своей площадки. Однако полагаю, что, если мы будем играть так, как сегодня, этого окажется недостаточно.

— Помимо потерь УНИКСа, что стало причиной отличия сегодняшнего матча от первых двух в Казани?

— Игры на выезде всегда совершенно другие. Дальние броски, которые залетают в домашние кольца, не попадают в цель в гостях. Сегодня мы столкнулись с проблемами в нападении, нам не хватало подвижности. Причина заключалась в том, что у нас не было чистого первого номера. Дмитрий Кулагин и Алексей Швед — комбогарды, которые предпочитают играть без мяча. Надеюсь, с возвращением Пэриса Ли мы сможем прибавить в этом компоненте, — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.