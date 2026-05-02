Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер УНИКСа Перасович: если мы будем играть так, как сегодня, этого будет недостаточно

Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала победу над МБА-МАИ (74:63) и завершила серию со счётом 3-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

— Последние семь минут получились невероятными в исполнении УНИКСа, который сделал рывок 13:0. Расскажите, что произошло в четвертом периоде.
— Сегодня нам пришлось сложно не только в заключительной четверти. МБА-МАИ играла лучше нас. Мы допустили много бессмысленных ошибок. Невозможно побеждать, когда совершаешь 19 потерь. Однако в концовке мы надежно защищались, игроки хорошо боролись, и мы нашли наилучшие способы набирать очки на последних минутах.

— Насколько важна предстоящая пауза между четвертьфиналом и полуфиналом?
— Главное, что мы выиграли серию со счётом 3-0. В последнее время выход в полуфинал стал обязательством для УНИКСа, но это всегда непросто. Мы добились минимума, которого клуб требует от нас, и имеем преимущество своей площадки. Однако полагаю, что, если мы будем играть так, как сегодня, этого окажется недостаточно.

— Помимо потерь УНИКСа, что стало причиной отличия сегодняшнего матча от первых двух в Казани?
— Игры на выезде всегда совершенно другие. Дальние броски, которые залетают в домашние кольца, не попадают в цель в гостях. Сегодня мы столкнулись с проблемами в нападении, нам не хватало подвижности. Причина заключалась в том, что у нас не было чистого первого номера. Дмитрий Кулагин и Алексей Швед — комбогарды, которые предпочитают играть без мяча. Надеюсь, с возвращением Пэриса Ли мы сможем прибавить в этом компоненте, — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android