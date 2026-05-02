Тренер УНИКСа Перасович: я предпочитаю выиграть серию со счётом 3-0

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о проблемах в составе и поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Смогут ли Ксавьер Манфорд, Элайджа Стюарт и Михаил Кулагин помочь УНИКСу в полуфинальной серии?

— Кулагин немного приболел, у него простуда. Возможно, Михаил приступит к тренировкам уже завтра утром. Остальные игроки травмированы. Манфорд повредил плечо и находится не в оптимальной форме, а Стюарт близок к возвращению в строй.

— УНИКС завершил четвертьфинал в трёх матчах. Ваш будущий противник по полуфиналу — «Зенит» или «Уралмаш» — закончит серию не менее чем в четырёх играх. Пойдёт ли вам на пользу дополнительное время на отдых и подготовку или, напротив, команда может потерять ритм?

— На самом деле не знаю. Кто-то скажет, что эта ситуация лучше для нас, другой посчитает, что она на пользу соперникам, поскольку они будут в игровом тонусе. В любом случае я предпочитаю выиграть серию со счётом 3-0, — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.