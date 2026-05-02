Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер МБА-МАИ Карасёв: мы не имели права бросить играть перед болельщиками

Тренер МБА-МАИ Карасёв: мы не имели права бросить играть перед болельщиками
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды от казанского УНИКСа (63:74) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Московский клуб проиграл серию со счётом 0-3.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

«Я благодарен парням за ту борьбу, которую они сегодня навязали. Ситуация оказалась непростая, мы потеряли почти всю переднюю линию — не было Зубкова, не было Гудумака, не было Исмаилова, который где-то мог закрыть позицию. Спасибо Балашову за самоотверженность, он последние 4-5 матчей провёл на уколах, с больной спиной. В этой ротации в концовках нам немного не хватало.

Огромное спасибо болельщикам — сегодня на трибунах было очень много зрителей, которые переживали за нас, и они делали это весь сезон. Тот результат, которого мы достигли — попадание в плей-офф и победа в Кубке России, — в этом большая заслуга наших болельщиков. Сегодня мы не имели права перед ними бросить играть и действовали буквально на зубах», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
