Тренер МБА-МАИ Карасёв: мы не имели права бросить играть перед болельщиками

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды от казанского УНИКСа (63:74) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Московский клуб проиграл серию со счётом 0-3.

«Я благодарен парням за ту борьбу, которую они сегодня навязали. Ситуация оказалась непростая, мы потеряли почти всю переднюю линию — не было Зубкова, не было Гудумака, не было Исмаилова, который где-то мог закрыть позицию. Спасибо Балашову за самоотверженность, он последние 4-5 матчей провёл на уколах, с больной спиной. В этой ротации в концовках нам немного не хватало.

Огромное спасибо болельщикам — сегодня на трибунах было очень много зрителей, которые переживали за нас, и они делали это весь сезон. Тот результат, которого мы достигли — попадание в плей-офф и победа в Кубке России, — в этом большая заслуга наших болельщиков. Сегодня мы не имели права перед ними бросить играть и действовали буквально на зубах», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.