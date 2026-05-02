«Зенит» в гостях обыграл «Уралмаш» и вышел вперёд в серии плей-офф Единой лиги

В субботу, 2 мая, в Екатеринбурге состоялся третий матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты одержали победу со счётом 82:65 (28:15, 24:29, 7:12, 23:9). Счёт в серии — 2-1 в пользу «Зенита».

В составе санкт-петербургской команды лучшим игроком стал американский форвард Андре Роберсон — 18 очков, четыре передачи, восемь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+21». Защитник Георгий Жбанов набрал 17 очков и сделал три подбора.

В составе хозяев отличился американский форвард Октавиус Эллис — 15 очков и пять подборов при коэффициенте эффективности «+9».