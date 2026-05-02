Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
18:00 Мск
Уралмаш — Зенит, результат матча плей-офф 2 мая 2026, счет 65:82, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» в гостях обыграл «Уралмаш» и вышел вперёд в серии плей-офф Единой лиги
В субботу, 2 мая, в Екатеринбурге состоялся третий матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты одержали победу со счётом 82:65 (28:15, 24:29, 7:12, 23:9). Счёт в серии — 2-1 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Эллис - 15, Нэвелс - 11, Нэльсон - 9, Даглас - 8, Карданахишвили - 7, Герасимов - 6, Далтон - 5, Попов - 3, Белянков - 1, Петенев, Писклов, Новиков
Зенит: Роберсон - 18, Жбанов - 17, Фрейзер - 13, Джузэнг - 10, Мартюк - 8, Мун - 5, Емченко - 5, Воронцевич - 4, Шаманич - 2, Карасёв, Узинский, Земский

В составе санкт-петербургской команды лучшим игроком стал американский форвард Андре Роберсон — 18 очков, четыре передачи, восемь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+21». Защитник Георгий Жбанов набрал 17 очков и сделал три подбора.

В составе хозяев отличился американский форвард Октавиус Эллис — 15 очков и пять подборов при коэффициенте эффективности «+9».

