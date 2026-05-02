Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 2 мая 2026 года

Комментарии

В субботу, 2 мая, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты четвертьфинальных встреч плей-офф Единой лиги 2 мая:

МБА-МАИ — УНИКС — 63:74 (0-3);
«Уралмаш» — «Зенит» — 65:82 (1-2).

Отметим, что в сериях четвертьфиналов команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».

3 мая пройдут третьи матчи в других четвертьфинальных сериях: московский ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Бетсити Пармой».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android