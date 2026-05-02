Результаты матчей плей-офф Единой лиги 2 мая

В субботу, 2 мая, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты четвертьфинальных встреч плей-офф Единой лиги 2 мая:

МБА-МАИ — УНИКС — 63:74 (0-3);

«Уралмаш» — «Зенит» — 65:82 (1-2).

Отметим, что в сериях четвертьфиналов команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».

3 мая пройдут третьи матчи в других четвертьфинальных сериях: московский ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Бетсити Пармой».