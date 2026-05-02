Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Президент УНИКСа — о серии с МБА-МАИ: мы можем играть лучше

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ (74:63), в котором его команда одержала победу и выиграла серию со счётом 3-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

«Конечно же, рад, что мы в полуфинале. Но играли наши ребята в Москве плохо, слабовато. Четвёртую четверть дожали, а так в этом матче была равная игра. Так что есть над чем задуматься. Если говорить о серии в целом, то мы, конечно, на голову сильнее соперника, но не всегда показываем результат. А у нас сейчас более-менее поправились игроки: больных мало. Можем играть лучше. Но ничего — главное, что в полуфинале, а там видно будет. Процентов на 90, думаю, будет «Зенит» нашим соперником, но для нас, конечно, лучше был бы «Уралмаш», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

