Президент УНИКСа — о серии с МБА-МАИ: мы можем играть лучше

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ (74:63), в котором его команда одержала победу и выиграла серию со счётом 3-0.

«Конечно же, рад, что мы в полуфинале. Но играли наши ребята в Москве плохо, слабовато. Четвёртую четверть дожали, а так в этом матче была равная игра. Так что есть над чем задуматься. Если говорить о серии в целом, то мы, конечно, на голову сильнее соперника, но не всегда показываем результат. А у нас сейчас более-менее поправились игроки: больных мало. Можем играть лучше. Но ничего — главное, что в полуфинале, а там видно будет. Процентов на 90, думаю, будет «Зенит» нашим соперником, но для нас, конечно, лучше был бы «Уралмаш», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».