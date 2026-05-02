Баскетболист Касаткин признался, что «просел» физически после тюремного заключения

Российский баскетболист Даниил Касаткин, выступающий за красноярский «Енисей», заявил, что потерял физическую форму за время, проведённое в тюрьме во Франции, и сейчас занимается её восстановлением.

«Думаю, любой человек «просядет», восемь месяцев не трогая баскетбольный мяч, не имея доступа к тренажёрам и так далее. Думаю, что да, «просел». Но в моём возрасте это не смертельно. Это навёрстывается, и этим я сейчас и занимаюсь», — приводит слова Касаткина ТАСС.

Форвард был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в июне 2025 года по запросу США, подозревавших его в причастности к деятельности хакерской сети. В январе 2026 года Касаткина обменяли на осуждённого в России француза Лорана Винатье.