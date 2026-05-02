Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист Касаткин признался, что «просел» физически после тюремного заключения

Баскетболист Касаткин признался, что «просел» физически после тюремного заключения
Комментарии

Российский баскетболист Даниил Касаткин, выступающий за красноярский «Енисей», заявил, что потерял физическую форму за время, проведённое в тюрьме во Франции, и сейчас занимается её восстановлением.

«Думаю, любой человек «просядет», восемь месяцев не трогая баскетбольный мяч, не имея доступа к тренажёрам и так далее. Думаю, что да, «просел». Но в моём возрасте это не смертельно. Это навёрстывается, и этим я сейчас и занимаюсь», — приводит слова Касаткина ТАСС.

Форвард был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в июне 2025 года по запросу США, подозревавших его в причастности к деятельности хакерской сети. В январе 2026 года Касаткина обменяли на осуждённого в России француза Лорана Винатье.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android