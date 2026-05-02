Баскетболист Касаткин назвал своё освобождение из французской тюрьмы чудом

Форвард красноярского «Енисея» Даниил Касаткин заявил, что считает своё освобождение из тюрьмы во Франции чудом.

«Случилась переоценка ценностей? Конечно, у любого человека она произойдёт в такой ситуации. Наверное, нет. Я считаю, что это чудо, которое случилось. Очень благодарен, что всё так получилось. Но в моменте, находясь там, я не думал, что сыграю в плей-офф Единой лиги в этом сезоне. Раз в неделю меня выпускали… Там есть газончик, на котором турнички какие-то. Но это было раз в неделю, и этого, конечно, недостаточно. Остальное время в камере метр на метр пытался как-то поддерживать физическую форму», — приводит слова Касаткина ТАСС.