Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун: в плей-офф каждая игра будет конкурентной

Американский разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун поделился эмоциями от третьей игры четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (82:65).

«В плей-офф каждая игра будет конкурентной, независимо от того, кто впереди, а кто позади. Мы знали, что они сделают рывок, и нам просто нужно было его выдержать. Сделав несколько остановок в концовке, мы начали попадать в кольцо. Так что я рад, что мы смогли выиграть в третьем матче. Мы знаем, что они отличная команда по подборам в нападении. Но нам нужно просто исправить это к четвёртому матчу. И, надеюсь, мы сможем продолжать делать то, что делаем в защите, и наши броски начнут залетать в нападении.

Как я уже сказал, это игра рывков. Они попадали. У них было много открытых трёхочковых, которые они забили в первой половине. Во второй мы немного это пресекли. Начали собирать подборы, убегать в отрыв и проводить быстрые атаки. Я считаю, мы отлично сыграли в защите в первой половине, позволяя нашему нападению диктовать, какие броски мы выбираем. Все попадали, мы успевали возвращаться в защиту и останавливали соперника. Так что нам просто нужно перенести это на четвёртый матч», — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.