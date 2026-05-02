Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун: в плей-офф каждая игра будет конкурентной

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун: в плей-офф каждая игра будет конкурентной
Американский разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун поделился эмоциями от третьей игры четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (82:65).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Эллис - 15, Нэвелс - 11, Нэльсон - 9, Даглас - 8, Карданахишвили - 7, Герасимов - 6, Далтон - 5, Попов - 3, Белянков - 1, Петенев, Писклов, Новиков
Зенит: Роберсон - 18, Жбанов - 17, Фрейзер - 13, Джузэнг - 10, Мартюк - 8, Мун - 5, Емченко - 5, Воронцевич - 4, Шаманич - 2, Карасёв, Узинский, Земский

«В плей-офф каждая игра будет конкурентной, независимо от того, кто впереди, а кто позади. Мы знали, что они сделают рывок, и нам просто нужно было его выдержать. Сделав несколько остановок в концовке, мы начали попадать в кольцо. Так что я рад, что мы смогли выиграть в третьем матче. Мы знаем, что они отличная команда по подборам в нападении. Но нам нужно просто исправить это к четвёртому матчу. И, надеюсь, мы сможем продолжать делать то, что делаем в защите, и наши броски начнут залетать в нападении.

Как я уже сказал, это игра рывков. Они попадали. У них было много открытых трёхочковых, которые они забили в первой половине. Во второй мы немного это пресекли. Начали собирать подборы, убегать в отрыв и проводить быстрые атаки. Я считаю, мы отлично сыграли в защите в первой половине, позволяя нашему нападению диктовать, какие броски мы выбираем. Все попадали, мы успевали возвращаться в защиту и останавливали соперника. Так что нам просто нужно перенести это на четвёртый матч», — сказал Мун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
