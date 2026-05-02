«Мы до сих пор ищем свою игру». Защитник УНИКСа Кулагин — о серии с МБА-МАИ

Защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин после победы над московским МБА-МАИ (74:63) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ заявил, что его команда до сих пор ищет свою игру, несмотря на победу 3-0 в серии.

«Несмотря на победу 3-0 в серии, мы до сих пор ищем свою игру. У нас возвращаются травмированные игроки, и мы пытаемся наладить взаимодействия в защите и нападении. Найти сочетания, которые смогут нас привести к поставленной задаче. А задача год от года неизменна — это чемпионство», — приводит слова Кулагина ТАСС.

Напомним, казанская команда первой вышла в полуфинал плей-офф Единой лиги.