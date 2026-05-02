Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы до сих пор ищем свою игру». Защитник УНИКСа Кулагин — о серии с МБА-МАИ

«Мы до сих пор ищем свою игру». Защитник УНИКСа Кулагин — о серии с МБА-МАИ
Комментарии

Защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин после победы над московским МБА-МАИ (74:63) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ заявил, что его команда до сих пор ищет свою игру, несмотря на победу 3-0 в серии.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

«Несмотря на победу 3-0 в серии, мы до сих пор ищем свою игру. У нас возвращаются травмированные игроки, и мы пытаемся наладить взаимодействия в защите и нападении. Найти сочетания, которые смогут нас привести к поставленной задаче. А задача год от года неизменна — это чемпионство», — приводит слова Кулагина ТАСС.

Напомним, казанская команда первой вышла в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android