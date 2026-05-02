Тренер «Зенита» Радоньич высказался о победе в третьей игре серии с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездной победы над «Уралмашем» (82:65) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой. После поражения в первой игре мы понимали, что нас ждёт. Мы хорошо начали матч на обеих сторонах площадки, но во второй четверти стали допускать ошибки в защите, позволив сопернику реализовать 8 из 11 дальних бросков к большому перерыву.

Во второй половине мы изменили подход к защите, и в итоге соперник забил лишь 9 трёхочковых из 24 за всю игру. Да, мы смазали некоторые открытые броски и штрафные, но сейчас счёт в серии 2-1, и впереди нас ждёт ещё одна непростая встреча», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.