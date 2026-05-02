Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о победе в третьей игре серии с «Уралмашем»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездной победы над «Уралмашем» (82:65) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Эллис - 15, Нэвелс - 11, Нэльсон - 9, Даглас - 8, Карданахишвили - 7, Герасимов - 6, Далтон - 5, Попов - 3, Белянков - 1, Петенев, Писклов, Новиков
Зенит: Роберсон - 18, Жбанов - 17, Фрейзер - 13, Джузэнг - 10, Мартюк - 8, Мун - 5, Емченко - 5, Воронцевич - 4, Шаманич - 2, Карасёв, Узинский, Земский

«Поздравляю свою команду с победой. После поражения в первой игре мы понимали, что нас ждёт. Мы хорошо начали матч на обеих сторонах площадки, но во второй четверти стали допускать ошибки в защите, позволив сопернику реализовать 8 из 11 дальних бросков к большому перерыву.

Во второй половине мы изменили подход к защите, и в итоге соперник забил лишь 9 трёхочковых из 24 за всю игру. Да, мы смазали некоторые открытые броски и штрафные, но сейчас счёт в серии 2-1, и впереди нас ждёт ещё одна непростая встреча», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android