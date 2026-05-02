Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Уралмаша» Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» в третьем матче серии

Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин подвёл итоги третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (65:82).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Эллис - 15, Нэвелс - 11, Нэльсон - 9, Даглас - 8, Карданахишвили - 7, Герасимов - 6, Далтон - 5, Попов - 3, Белянков - 1, Петенев, Писклов, Новиков
Зенит: Роберсон - 18, Жбанов - 17, Фрейзер - 13, Джузэнг - 10, Мартюк - 8, Мун - 5, Емченко - 5, Воронцевич - 4, Шаманич - 2, Карасёв, Узинский, Земский

«Во-первых, поздравляю «Зенит» с победой. Они повели в серии 2-1. Мы, естественно, рассчитывали на другой результат, но, к сожалению, с первых минут допускали слишком много потерь. Мы действовали слишком нервозно, совершая ошибки даже в тех ситуациях, когда этого не диктовали игра или давление соперника. 22 потери в таком матче фактически предопределили итоговую разницу в счёте. Тяжело выиграть встречу, когда ты не бросаешь по кольцу.

Во второй и третьей четвертях я не могу никого упрекнуть – все боролись. В определённые моменты мы сокращали отставание до двух-трёх очков, но каждый раз нам мешали именно потери. Мы либо просто не доводили мяч до броска, либо в быстрых прорывах не завершали хорошую защиту лёгкими очками. Думаю, это и стало основной причиной нашего поражения сегодня», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android