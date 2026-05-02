Тренер «Уралмаша» Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» в третьем матче серии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин подвёл итоги третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (65:82).

«Во-первых, поздравляю «Зенит» с победой. Они повели в серии 2-1. Мы, естественно, рассчитывали на другой результат, но, к сожалению, с первых минут допускали слишком много потерь. Мы действовали слишком нервозно, совершая ошибки даже в тех ситуациях, когда этого не диктовали игра или давление соперника. 22 потери в таком матче фактически предопределили итоговую разницу в счёте. Тяжело выиграть встречу, когда ты не бросаешь по кольцу.

Во второй и третьей четвертях я не могу никого упрекнуть – все боролись. В определённые моменты мы сокращали отставание до двух-трёх очков, но каждый раз нам мешали именно потери. Мы либо просто не доводили мяч до броска, либо в быстрых прорывах не завершали хорошую защиту лёгкими очками. Думаю, это и стало основной причиной нашего поражения сегодня», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.