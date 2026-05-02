Енисей — ЦСКА. Прямая трансляция
Тари Исон — о своём будущем: моя семья здесь. Я люблю Хьюстон

Тари Исон — о своём будущем: моя семья здесь. Я люблю Хьюстон
Форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исон после вылета команды из плей-офф высказался о своем будущем. Ранее сообщалось, что им интересуется «Лос-Анджелес Лейкерс». «Рокетс» завершили сезон после поражения от «Лейкерс» (78:98) в шестом матче первого раунда плей-офф — 2-4.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
78 : 98
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 18, Шенгюн - 17, Исон - 14, Шеппард - 10, Смит II - 9, Тэйт - 3, Окоги - 3, Холидей - 2, Капела - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 15, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Смарт - 7, Хэйс - 5, Смит - 3, Кеннард - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Трудно сказать, давит ли на меня мысль о статусе свободного агента. Я не думал об этом. Ты определённо думаешь об этом. Меня задрафтовали здесь. Я вырос здесь. Моя семья здесь. Я люблю Хьюстон. А что касается всего остального, то бог знает», — приводит слова Исона Basket News.

24-летний Исон был выбран под 17-м номером на драфте 2022 года. В регулярном чемпионате он набирал 10,5 очка и делал 6,3 подбора в среднем за игру.

