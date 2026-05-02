Тари Исон — о своём будущем: моя семья здесь. Я люблю Хьюстон

Форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исон после вылета команды из плей-офф высказался о своем будущем. Ранее сообщалось, что им интересуется «Лос-Анджелес Лейкерс». «Рокетс» завершили сезон после поражения от «Лейкерс» (78:98) в шестом матче первого раунда плей-офф — 2-4.

«Трудно сказать, давит ли на меня мысль о статусе свободного агента. Я не думал об этом. Ты определённо думаешь об этом. Меня задрафтовали здесь. Я вырос здесь. Моя семья здесь. Я люблю Хьюстон. А что касается всего остального, то бог знает», — приводит слова Исона Basket News.

24-летний Исон был выбран под 17-м номером на драфте 2022 года. В регулярном чемпионате он набирал 10,5 очка и делал 6,3 подбора в среднем за игру.