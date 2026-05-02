Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер ЦСКА Пистиолис: знаем, что в Красноярске «Енисей» сыграет гораздо сильнее

Тренер ЦСКА Пистиолис: знаем, что в Красноярске «Енисей» сыграет гораздо сильнее
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится 3 мая в Красноярске. После двух домашних матчей московская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что в Красноярске «Енисей» сыграет гораздо сильнее. Наверняка обе стороны внесут коррективы в свою игру. Нам необходимо продолжить играть с той же серьёзностью и собранностью, чтобы завершить серию в свою пользу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА с разницей в 18 очков обыграл «Енисей» в домашнем матче 1/4 плей-офф ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android