Тренер ЦСКА Пистиолис: знаем, что в Красноярске «Енисей» сыграет гораздо сильнее

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится 3 мая в Красноярске. После двух домашних матчей московская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

«Мы знаем, что в Красноярске «Енисей» сыграет гораздо сильнее. Наверняка обе стороны внесут коррективы в свою игру. Нам необходимо продолжить играть с той же серьёзностью и собранностью, чтобы завершить серию в свою пользу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.