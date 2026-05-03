Енисей — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Источник: Адельман останется главным тренером «Денвера» на следующий сезон

Комментарии

Руководство «Денвер Наггетс» не планирует менять нынешнего главного тренера команды Дэвида Адельмана после вылета в первом раунде плей-офф НБА от «Миннесоты Тимбервулвз» (2-4). Об этом сообщил журналист The Denver Post Беннетт Дурандо.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт

«Несмотря на разговоры о том, что Адельман уже в первый год своего пребывания может оказаться в «горячем кресле», в организации сложилось мнение, что он вернётся на второй сезон. Руководство ему доверяет. Он привёл «Наггетс» к 54 победам в регулярном чемпионате, используя 28 разных стартовых составов, прежде чем команда вылетела из плей-офф», — написал Дурандо.

Напомним, Адельман принял команду после того, как руководство «Денвера» уволило Майкла Мэлоуна перед стартом прошлогоднего плей-офф.

