Источник: Адельман останется главным тренером «Денвера» на следующий сезон

Руководство «Денвер Наггетс» не планирует менять нынешнего главного тренера команды Дэвида Адельмана после вылета в первом раунде плей-офф НБА от «Миннесоты Тимбервулвз» (2-4). Об этом сообщил журналист The Denver Post Беннетт Дурандо.

«Несмотря на разговоры о том, что Адельман уже в первый год своего пребывания может оказаться в «горячем кресле», в организации сложилось мнение, что он вернётся на второй сезон. Руководство ему доверяет. Он привёл «Наггетс» к 54 победам в регулярном чемпионате, используя 28 разных стартовых составов, прежде чем команда вылетела из плей-офф», — написал Дурандо.

Напомним, Адельман принял команду после того, как руководство «Денвера» уволило Майкла Мэлоуна перед стартом прошлогоднего плей-офф.