Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Бостон Селтикс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 3 мая 2026, счет 100:109, 7-й матч 1-го раунда плей-офф НБА 2025-2026

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в 7-м матче и вышла во второй раунд плей-офф НБА
Комментарии

Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 109:100.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу команды из Филадельфии.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и шесть передач. Также в составе победителей стоит отметить разыгрывающего Тайриза Макси, у которого тоже дабл-дабл: 30 очков, 11 подборов и семь передач.

Лёгкий форвард Джейлен Браун из «Селтикс» набрал 33 очка, совершил девять подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА, где встретится в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
