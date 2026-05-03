Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определилась первая пара второго раунда плей-офф НБА на Востоке

Определилась первая пара второго раунда плей-офф НБА на Востоке
Комментарии

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 109:100. Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу команды из Филадельфии.

«Сиксерс» вышли во второй раунд плей-офф НБА в Восточной конференции, где встретятся в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».

Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Филадельфия» обыграла «Бостон» в 7-м матче и вышла во второй раунд плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android