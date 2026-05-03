Определилась первая пара второго раунда плей-офф НБА на Востоке

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 109:100. Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден».

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу команды из Филадельфии.

«Сиксерс» вышли во второй раунд плей-офф НБА в Восточной конференции, где встретятся в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».

Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».