Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Стали известны три из четырёх пар 1/4 финала плей-офф НБА — 2025/2026

Комментарии

После очередного игрового дня определились три из четырёх пар второго раунда плей-офф НБА.

Сформировалась первая пара в Восточной конференции. «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» в серии со счётом 4-3 и во втором раунде встретится с «Нью-Йорк Никс».

В Западной конференции уже известны все пары:

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Последняя пара определится 4 мая в противостояниях «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» и «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик».

Отметим, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
