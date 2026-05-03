В воскресенье, 3 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 3 мая:

12:00 — «Енисей» — ЦСКА (счёт в серии 0-2);

15:00 — «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань» (счёт в серии 0-2).

Армейцы и железнодорожники уже сегодня могут закрыть свои серии и выйти в полуфинал сезона-2025/2026, где уже находится одна команда — УНИКС. Казанцы в субботу, 2 мая, в третий раз подряд обыграли МБА-МАИ, закончив 1/4 финала со счётом 3-0.