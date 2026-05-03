Джоэл Эмбиид установил уникальное достижение в серии с «Бостон Селтикс»

32-летний американский центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», установил уникальное достижение в седьмом матче первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (109:100).

Джоэл стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который смог набрать 100+, несмотря на то что пропустил первые три игры в серии.

«Сиксерс» прошли «Бостон» по итогам семи матчей. В заключительной игре Джоэл стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счёт дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов, шесть передач, один блок-шот и одну потерю.