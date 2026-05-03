Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Йовица Арсич пропустит третий матч плей-офф с ЦСКА

Тренер «Енисея» Йовица Арсич пропустит третий матч плей-офф с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич пропустит третий матч первого раунда плей-офф с ЦСКА, который состоится сегодня, 3 мая, в 12:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодняшний матч главный тренер Йовица Арсич пропустит по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности главного тренера будет Душан Маркович.

Мы выражаем соболезнования Йовице и его семье!» — говорится в сообщении команды.

Армейцы, ведущие в серии 2-0, уже сегодня могут закрыть серию и выйти в полуфинал сезона-2025/2026, где уже находится одна команда — УНИКС. Казанцы в субботу, 2 мая, в третий раз подряд обыграли МБА-МАИ, закончив 1/4 финала со счётом 3-0.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Совсем другая игра, но итог тот же. ЦСКА второй раз одолел «Енисей»
Совсем другая игра, но итог тот же. ЦСКА второй раз одолел «Енисей»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android