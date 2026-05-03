Тренер «Енисея» Йовица Арсич пропустит третий матч плей-офф с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич пропустит третий матч первого раунда плей-офф с ЦСКА, который состоится сегодня, 3 мая, в 12:00 мск.

«Сегодняшний матч главный тренер Йовица Арсич пропустит по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности главного тренера будет Душан Маркович.

Мы выражаем соболезнования Йовице и его семье!» — говорится в сообщении команды.

Армейцы, ведущие в серии 2-0, уже сегодня могут закрыть серию и выйти в полуфинал сезона-2025/2026, где уже находится одна команда — УНИКС. Казанцы в субботу, 2 мая, в третий раз подряд обыграли МБА-МАИ, закончив 1/4 финала со счётом 3-0.