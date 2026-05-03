Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид вошли в историю после седьмого матча с «Бостон Селтикс»

25-летний американский защитник Тайриз Макси и 32-летний американский центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающие за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», по итогам седьмого матча первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (109:100) вошли в историю лиги.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид стали третьим дуэтом в истории НБА, набравшим по 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в седьмом матче плей-офф:

▪️ Элджин Бэйлор и Джерри Уэст (1963);
▪️ Элджин Бэйлор и Уилт Чемберлен (1970);
▪️ Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси (2026).

«Филадельфия» одержала победу в серии 4-3 и вышла в следующий раунд.

