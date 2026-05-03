Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид вошли в историю после седьмого матча с «Бостон Селтикс»

25-летний американский защитник Тайриз Макси и 32-летний американский центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающие за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», по итогам седьмого матча первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (109:100) вошли в историю лиги.

Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид стали третьим дуэтом в истории НБА, набравшим по 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в седьмом матче плей-офф:

▪️ Элджин Бэйлор и Джерри Уэст (1963);

▪️ Элджин Бэйлор и Уилт Чемберлен (1970);

▪️ Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси (2026).

«Филадельфия» одержала победу в серии 4-3 и вышла в следующий раунд.