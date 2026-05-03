Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» установила историческое достижение после победы над «Бостоном»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» вошла в историю североамериканской лиги после победы в седьмом матче первого раунда над «Бостон Селтикс» (109:100).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

«Филадельфия Сиксерс» стала первой командой с седьмым номером посева в Восточной конференции, победившей команду со вторым номером посева с тех пор, как в 2003 году формат первого раунда был расширен до серии до четырёх побед. Кроме того, «Филадельфия» — 14-я команда в истории НБА, которой удалось отыграться со счёта 1-3 и выиграть серию.

В следующем раунде соперником «Филадельфии» станет «Нью-Йорк Никс», обыгравший «Атланту Хоукс» (4-2).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
