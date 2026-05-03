«Филадельфия» установила историческое достижение после победы над «Бостоном»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» вошла в историю североамериканской лиги после победы в седьмом матче первого раунда над «Бостон Селтикс» (109:100).

«Филадельфия Сиксерс» стала первой командой с седьмым номером посева в Восточной конференции, победившей команду со вторым номером посева с тех пор, как в 2003 году формат первого раунда был расширен до серии до четырёх побед. Кроме того, «Филадельфия» — 14-я команда в истории НБА, которой удалось отыграться со счёта 1-3 и выиграть серию.

В следующем раунде соперником «Филадельфии» станет «Нью-Йорк Никс», обыгравший «Атланту Хоукс» (4-2).