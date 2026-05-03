Тренер «Локомотива» Томович рассказал, что решит судьбу третьего матча с «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2025/2026 c «Бетсити Пармой», который начнётся сегодня, 3 мая, в 15:00 мск.

«Мы уже сыграли в этой серии два очень непростых матча, думаю, третий тоже будет напряжённым. В противостояниях, где команды уже хорошо изучили друг друга, всё решают детали, результат складывается из отдельных эпизодов, которые ты отыграл лучше соперника. Поэтому надо показывать свой максимум с первой минуты.

В Перми одна из самых горячих арен во всей лиге, и здорово, что все билеты на воскресный матч проданы. Обожаю играть в такой атмосфере, пусть даже болеть будут не за нас. Постараемся использовать энергию трибун себе на пользу», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.