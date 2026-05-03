ЦСКА разгромил «Енисей» и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги

В воскресенье, 3 мая, на стадионе «Арена-Север» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал ЦСКА. Хозяева площадки с разгромным счётом 65:94 (13:27; 10:24; 25:22; 17:21) уступили гостям из Москвы и стали второй командой, которая покинула стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше, проиграв серию 0-3.

У красноярцев отличился сербский форвард Данило Тасич, оформивший дабл-дабл, — 13 очков, 10 подборов, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим игроком матча стал защитник армейцев Мело Тримбл — 22 очка, пять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28».

ЦСКА вышел в полуфинал, где будет ждать победителя пары «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма».