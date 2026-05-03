Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
«Енисей» — ЦСКА, результат матча 3 мая 2026, счет 65:94, плей-офф Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА разгромил «Енисей» и стал вторым полуфиналистом плей-офф Единой лиги
В воскресенье, 3 мая, на стадионе «Арена-Север» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал ЦСКА. Хозяева площадки с разгромным счётом 65:94 (13:27; 10:24; 25:22; 17:21) уступили гостям из Москвы и стали второй командой, которая покинула стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше, проиграв серию 0-3.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 94
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 13, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Ванин - 8, Ведищев - 7, Артис - 6, Касаткин - 5, Сонько - 3, Долинин - 3, Евдокимов, Шлегель, Скуратов
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 15, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Руженцев - 9, Ганькевич - 6, Митрович - 6, Кливленд - 5, Антонов - 4, Курбанов - 4, Астапкович - 2, Карпенко

У красноярцев отличился сербский форвард Данило Тасич, оформивший дабл-дабл, — 13 очков, 10 подборов, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим игроком матча стал защитник армейцев Мело Тримбл — 22 очка, пять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28».

ЦСКА вышел в полуфинал, где будет ждать победителя пары «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
За такую игру МБА-МАИ точно не стыдно. Но УНИКС на классе прошёл в полуфинал
