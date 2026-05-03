«Реально разыгрались». Легионер «Зенита» Джузэнг — о победе в третьем матче с «Уралмашем»

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Джонни Джузэнг прокомментировал победу над «Уралмашем» (:65:82) в третьем матче первого раунда плей-офф, после которого его клуб повёл 2-1.

— «Зенит» впервые повел в этой серии 2-1. Насколько важно было забрать этот матч?

— Да, это имело большое значение. У них было преимущество своей площадки и это была очень важная игра. Это как пятый матч в серии до четырёх побед. Так что отличная командная победа. Вырвали её на выезде, при отличной атмосфере и шумных фанатах. Очень важная победа.

«Уралмаш» умеет хорошо бросать. Они забили несколько [важных] трёхочковых по ходу матча, у них есть снайперы почти на всех позициях. Так что они опасны. Это игра рывками. Они обязательно что-то забьют. Но да, они реально разыгрались, сократили разрыв. Нужно просто продолжать гнуть свою линию, быть вместе. Мы следовали плану на игру. И думаю, это помогло нам сегодня победить, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.