Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Реально разыгрались». Легионер «Зенита» Джузэнг — о победе в третьем матче с «Уралмашем»

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Джонни Джузэнг прокомментировал победу над «Уралмашем» (:65:82) в третьем матче первого раунда плей-офф, после которого его клуб повёл 2-1.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Эллис - 15, Нэвелс - 11, Нэльсон - 9, Даглас - 8, Карданахишвили - 7, Герасимов - 6, Далтон - 5, Попов - 3, Белянков - 1, Петенев, Писклов, Новиков
Зенит: Роберсон - 18, Жбанов - 17, Фрейзер - 13, Джузэнг - 10, Мартюк - 8, Мун - 5, Емченко - 5, Воронцевич - 4, Шаманич - 2, Карасёв, Узинский, Земский

— «Зенит» впервые повел в этой серии 2-1. Насколько важно было забрать этот матч?
— Да, это имело большое значение. У них было преимущество своей площадки и это была очень важная игра. Это как пятый матч в серии до четырёх побед. Так что отличная командная победа. Вырвали её на выезде, при отличной атмосфере и шумных фанатах. Очень важная победа.

«Уралмаш» умеет хорошо бросать. Они забили несколько [важных] трёхочковых по ходу матча, у них есть снайперы почти на всех позициях. Так что они опасны. Это игра рывками. Они обязательно что-то забьют. Но да, они реально разыгрались, сократили разрыв. Нужно просто продолжать гнуть свою линию, быть вместе. Мы следовали плану на игру. И думаю, это помогло нам сегодня победить, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
