Защитник «Пармы» Адамс вышел на разминку перед игрой с «Локо» в форме сборной России

В социальных сетях появились фотографии с предматчевой разминки третьего матча плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между «Бетсити Пармой» и «Локомотивом-Кубань», на которых американский лидер пермяков Брендан Адамс вышел в тренировочном комплекте сборной России.

На момент публикации новости команды начали вторую четверть в матче. «Парма» ведёт в счёте — 31:16.

В первых двух матчах, которые прошли в Краснодаре, железнодорожники одержали две победы и приехали в Пермь, ведя 2-0. Этот матч может стать последним для «Пармы». В полуфинале победитель противостояния встретится с ЦСКА, который сегодня одержал третью победу над «Енисеем», закрыв серию 3-0.