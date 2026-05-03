Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Защитник «Пармы» Адамс вышел на разминку перед игрой с «Локо» в форме сборной России

В социальных сетях появились фотографии с предматчевой разминки третьего матча плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между «Бетсити Пармой» и «Локомотивом-Кубань», на которых американский лидер пермяков Брендан Адамс вышел в тренировочном комплекте сборной России.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
3-я четверть
48 : 33
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Локомотив-Кубань:

На момент публикации новости команды начали вторую четверть в матче. «Парма» ведёт в счёте — 31:16.

В первых двух матчах, которые прошли в Краснодаре, железнодорожники одержали две победы и приехали в Пермь, ведя 2-0. Этот матч может стать последним для «Пармы». В полуфинале победитель противостояния встретится с ЦСКА, который сегодня одержал третью победу над «Енисеем», закрыв серию 3-0.

