Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Маркович прокомментировал вылет из плей-офф Единой лиги

Тренер «Енисея» Маркович прокомментировал вылет из плей-офф Единой лиги
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Душан Маркович прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (65:94) в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ. Красноярцы выбыли из розыгрыша плей-офф.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 94
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 13, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Ванин - 8, Ведищев - 7, Артис - 6, Касаткин - 5, Сонько - 3, Долинин - 3, Евдокимов, Шлегель, Скуратов
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 15, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Руженцев - 9, Ганькевич - 6, Митрович - 6, Кливленд - 5, Антонов - 4, Курбанов - 4, Астапкович - 2, Карпенко

«В первую очередь хочу поздравить ЦСКА с победой и с великолепной игрой на протяжении всей серии. Они абсолютно заслужили этот успех – здесь не может быть никаких вопросов. Желаю им удачи в дальнейших матчах плей-офф.

Говоря о сегодняшней игре, было очевидно, что нам не хватало главного тренера. Хочу ещё раз отметить — все наши мысли сейчас с Йовицей Арсичем. Благодарю наших болельщиков, которые создали невероятную атмосферу на трибунах. Играть в такой обстановке – большое удовольствие. Жаль, что не смогли отплатить им хорошей игрой. Мы хорошо начали, но когда ЦСКА вернулся в игру, мне пришлось взять тайм-аут. После него мы стали лучше двигать мяч, создавать моменты, однако сегодня у нас не пошёл бросок. Когда играешь против такого сильного соперника, который способен воспользоваться любой ошибкой, при этом не реализуешь свои моменты, уверенность падает, становится сложнее созидать, исход встречи фактически был предрешён уже в первой половине.

После перерыва поставили задачу выиграть хотя бы одну из двух четвертей, доволен, что удалось взять третью — в наших условиях это неплохой результат. В целом ЦСКА был сильнее и заслуженно победил. Ещё раз хочу поблагодарить наших болельщиков за фантастическую атмосферу», — приводит слова Марковича пресс-служба турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
Защитник «Пармы» Адамс вышел на разминку перед игрой с «Локо» в форме сборной России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android