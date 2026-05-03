Тренер «Енисея» Маркович прокомментировал вылет из плей-офф Единой лиги

Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Душан Маркович прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (65:94) в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ. Красноярцы выбыли из розыгрыша плей-офф.

«В первую очередь хочу поздравить ЦСКА с победой и с великолепной игрой на протяжении всей серии. Они абсолютно заслужили этот успех – здесь не может быть никаких вопросов. Желаю им удачи в дальнейших матчах плей-офф.

Говоря о сегодняшней игре, было очевидно, что нам не хватало главного тренера. Хочу ещё раз отметить — все наши мысли сейчас с Йовицей Арсичем. Благодарю наших болельщиков, которые создали невероятную атмосферу на трибунах. Играть в такой обстановке – большое удовольствие. Жаль, что не смогли отплатить им хорошей игрой. Мы хорошо начали, но когда ЦСКА вернулся в игру, мне пришлось взять тайм-аут. После него мы стали лучше двигать мяч, создавать моменты, однако сегодня у нас не пошёл бросок. Когда играешь против такого сильного соперника, который способен воспользоваться любой ошибкой, при этом не реализуешь свои моменты, уверенность падает, становится сложнее созидать, исход встречи фактически был предрешён уже в первой половине.

После перерыва поставили задачу выиграть хотя бы одну из двух четвертей, доволен, что удалось взять третью — в наших условиях это неплохой результат. В целом ЦСКА был сильнее и заслуженно победил. Ещё раз хочу поблагодарить наших болельщиков за фантастическую атмосферу», — приводит слова Марковича пресс-служба турнира.