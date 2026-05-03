Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Локомотив-Кубань, результат матча 3 мая 2026, счет 82:87, плей-офф Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Парму» в третьем матче 1/4 финала ЕЛ и вышел в полуфинал
В воскресенье, 3 мая, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором «Бетсити Парма» принимала «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 82:87 (27:16; 21:17; 23:26; 11:28) уступили гостям из Краснодара и стали третьей командой, которая покинула стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше, проиграв серию 0-3.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

В составе хозяев лучшим стал российский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший шесть подборов, две передачи, один блок-шот и одну потерю при коэффициенте эффективности «+31».

У гостей отличился американский разыгрывающий Патрик Миллер, на его счету 15 очков, два подбора, пять передач и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

Железнодорожники вышли в полуфинал, где встретятся с ЦСКА, который сегодня закрыл серию с «Енисеем» (3-0).

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Тренер «Енисея» Маркович прокомментировал вылет из плей-офф Единой лиги
