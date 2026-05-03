«Локомотив» обыграл «Парму» в третьем матче 1/4 финала ЕЛ и вышел в полуфинал

В воскресенье, 3 мая, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором «Бетсити Парма» принимала «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 82:87 (27:16; 21:17; 23:26; 11:28) уступили гостям из Краснодара и стали третьей командой, которая покинула стадию плей-офф в нынешнем розыгрыше, проиграв серию 0-3.

В составе хозяев лучшим стал российский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший шесть подборов, две передачи, один блок-шот и одну потерю при коэффициенте эффективности «+31».

У гостей отличился американский разыгрывающий Патрик Миллер, на его счету 15 очков, два подбора, пять передач и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

Железнодорожники вышли в полуфинал, где встретятся с ЦСКА, который сегодня закрыл серию с «Енисеем» (3-0).