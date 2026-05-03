Единая лига: результаты матчей плей-офф на 3 мая

В воскресенье, 3 мая, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты встреч плей-офф на 3 мая:

«Енисей» — ЦСКА — 65:94 (счёт в серии 0-3);

«Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань» — 82:87 (счёт в серии 0-3).

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» оформили выход в полуфинал плей-офф Единой лиги, где встретятся друг с другом. Казанский УНИКС сыграет с победителем пары «Зенит» — «Уралмаш».

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.