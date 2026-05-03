Тренер ЦСКА Пистиолис: мы команда, идущая за чемпионским титулом

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (94:65), в котором его команда одержала победу в серии и вышла в полуфинал.

«Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать, а также болельщиков «Енисея», создавших сегодня потрясающую атмосферу плей-офф. Знали, что «Енисей» – команда, которая не сдаётся и сражается до конца, убедились в этом уже в первые минуты встречи. Но мы команда, идущая за чемпионским титулом, обязаны справляться с трудностями. Сегодня нам это удалось. Доволен настроем команды в защите и её мотивацией. Однако эту серию нужно оставить позади и уже сейчас переключаться на следующего соперника», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.