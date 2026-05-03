Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер ЦСКА Пистиолис: мы команда, идущая за чемпионским титулом

Тренер ЦСКА Пистиолис: мы команда, идущая за чемпионским титулом
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (94:65), в котором его команда одержала победу в серии и вышла в полуфинал.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 94
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 13, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Ванин - 8, Ведищев - 7, Артис - 6, Касаткин - 5, Сонько - 3, Долинин - 3, Евдокимов, Шлегель, Скуратов
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 15, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Руженцев - 9, Ганькевич - 6, Митрович - 6, Кливленд - 5, Антонов - 4, Курбанов - 4, Астапкович - 2, Карпенко

«Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать, а также болельщиков «Енисея», создавших сегодня потрясающую атмосферу плей-офф. Знали, что «Енисей» – команда, которая не сдаётся и сражается до конца, убедились в этом уже в первые минуты встречи. Но мы команда, идущая за чемпионским титулом, обязаны справляться с трудностями. Сегодня нам это удалось. Доволен настроем команды в защите и её мотивацией. Однако эту серию нужно оставить позади и уже сейчас переключаться на следующего соперника», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android