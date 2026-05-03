«Бостон» повторил антирекорд НБА, невиданный более 50 лет

«Бостон Селтикс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА и повторил антирекорд, невиданный с сезона-1970/1971. Три разных стартовых игрока «Бостона» не набрали ни одного очка в решающей встрече, сообщает HITC.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Лука Гарза, Бэйлор Шайерман и Рон Харпер-младший завершили матч с нулевой результативностью. Лучшим игроком встречи в составе «Бостона» стал форвард Джейлен Браун, набравший 33 очка.

«Филадельфия», занявшая седьмое место в Восточной конференции, выиграла серию со счётом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф НБА, где встретится в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
