«Бостон» повторил антирекорд НБА, невиданный более 50 лет

«Бостон Селтикс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА и повторил антирекорд, невиданный с сезона-1970/1971. Три разных стартовых игрока «Бостона» не набрали ни одного очка в решающей встрече, сообщает HITC.

Лука Гарза, Бэйлор Шайерман и Рон Харпер-младший завершили матч с нулевой результативностью. Лучшим игроком встречи в составе «Бостона» стал форвард Джейлен Браун, набравший 33 очка.

«Филадельфия», занявшая седьмое место в Восточной конференции, выиграла серию со счётом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф НБА, где встретится в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».