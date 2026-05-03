Тренер «Локомотива-Кубань» Томович высказался о победе в серии с «Бетсити Пармой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович подвёл итоги выездной победы над «Бетсити Пармой» (87:82) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

«В первую очередь хотел поблагодарить «Парму» за игру и поздравить с хорошим сезоном и победой во внутрисезонном Кубке в Питере с «Зенитом». Это была отличная серия плей-офф — все матчи были очень близкими. Также хотел бы отметить атмосферу на арене «Молота» и поздравить пермяков с тем, что у них есть такие болельщики — это то, в чём так нуждается баскетбол. По игре: мы отлично начали её, но в какой-то момент потеряли голову — возможно, сказалось давление трибун.

Считаю, что ключевым моментом стали подборы соперника в нападении, которые создали для нас большие проблемы и сломали ритм. В первой половине они собрали 13 подборов в нападении, во второй – только три. Это произошло благодаря тому, что мы сфокусировались после первой половины и вернулись в игру в тяжёлый момент, веря в себя и оставаясь сплочённой командой. Очень горд своими парнями — мы продолжали верить и бороться до конца», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

