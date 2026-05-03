Тренер «Пармы» Пашутин поблагодарил игроков за сезон после поражения в серии с «Локо»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (82:87) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был полный зал, шестой игрок болел сердцем — парни ответили им тем же. В раздевалке поблагодарил ребят за самоотдачу, самоотверженность, за то, что обыграли «Локо» три раза в течение сезона. В сегодняшней игре мы забрали подборы и лидировали большую часть матча, но в концовке проиграли отрезок 11:28. Это вопрос защиты — перестали возвращаться и, может быть, рано поверили в свою победу. «Локо» использовал все наши ошибки и почувствовал, что может выиграть. В концовке не хватало опыта и терпения.

Парни бились друг за друга весь сезон, заняли пятое место в регулярке, обыграли «Зенит» в матче за бронзу Кубка, за что им огромная благодарность. В этом сезоне раскрылась молодёжь: Лев Свинин, Глеб Фирсов, Ваня Егоров. Спасибо и нашим американским игрокам, и ветеранам. Было приятно работать с этой командой в сезоне. Ещё раз поблагодарю наших болельщиков — хотелось, конечно, сравнять счёт в серии, были к этому близки», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

