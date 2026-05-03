Джейлен Браун обвинил Джоэла Эмбиида в симуляциях и пожаловался на судейство

Лидер «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после вылета своей команды из первого раунда плей-офф НБА заявил, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид симулировал нарушения и получал дополнительные свистки от арбитров. «Бостон» проиграл в серии со счётом 3-4.

«Было тяжело. Эмбиид оказывал на нас большое давление — на всех наших больших и на защитников. У нас не нашлось на него ответа, мы перепробовали много разных вариантов. Он здоровенный, а ещё он симулировал и получал дополнительные свистки и всё в таком духе — и судьи поощряли его за это. Знаете, это та лига, в которой живём. Вот и всё, что я могу сказать», — приводит слова Брауна Basket News.