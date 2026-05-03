Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун обвинил Джоэла Эмбиида в симуляциях и пожаловался на судейство

Джейлен Браун обвинил Джоэла Эмбиида в симуляциях и пожаловался на судейство
Комментарии

Лидер «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после вылета своей команды из первого раунда плей-офф НБА заявил, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид симулировал нарушения и получал дополнительные свистки от арбитров. «Бостон» проиграл в серии со счётом 3-4.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

«Было тяжело. Эмбиид оказывал на нас большое давление — на всех наших больших и на защитников. У нас не нашлось на него ответа, мы перепробовали много разных вариантов. Он здоровенный, а ещё он симулировал и получал дополнительные свистки и всё в таком духе — и судьи поощряли его за это. Знаете, это та лига, в которой живём. Вот и всё, что я могу сказать», — приводит слова Брауна Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бостон» повторил антирекорд НБА, невиданный более 50 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android