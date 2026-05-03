Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бостона» высказался о вылете команды из плей-офф НБА

Главный тренер «Бостона» высказался о вылете команды из плей-офф НБА
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о вылете своей команды из плей-офф НБА. В седьмой игре первого раунда «Бостон» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (100:109) и завершил сезон.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

«Двойственность стремления к чему-то большему, чем ты сам, вместе с группой людей, заключается в том, что у медали всегда две стороны. Ты должен стремиться к величию, должен принять и другую сторону этого. Слишком часто всё сводится к победе, но ты должен смириться с мыслью, что если к этому стремишься, потерпишь неудачу. И мы терпим неудачу, не выигрывая, но придерживаемся процесса, который позволяет нам это делать. В год, когда мы выиграли чемпионат, чувствовал себя таким же опустошённым, как и когда мы проиграли», — приводит слова Маззуллы Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бостон» повторил антирекорд НБА, невиданный более 50 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android