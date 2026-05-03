Главный тренер «Бостона» высказался о вылете команды из плей-офф НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о вылете своей команды из плей-офф НБА. В седьмой игре первого раунда «Бостон» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (100:109) и завершил сезон.

«Двойственность стремления к чему-то большему, чем ты сам, вместе с группой людей, заключается в том, что у медали всегда две стороны. Ты должен стремиться к величию, должен принять и другую сторону этого. Слишком часто всё сводится к победе, но ты должен смириться с мыслью, что если к этому стремишься, потерпишь неудачу. И мы терпим неудачу, не выигрывая, но придерживаемся процесса, который позволяет нам это делать. В год, когда мы выиграли чемпионат, чувствовал себя таким же опустошённым, как и когда мы проиграли», — приводит слова Маззуллы Basket News.