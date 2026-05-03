Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид ответил Притчарду после вылета «Селтикс» из плей-офф

Эмбиид ответил Притчарду после вылета «Селтикс» из плей-офф
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что использовал слова разыгрывающего «Бостона» Пэйтона Притчарда в качестве дополнительной мотивации после того, как его команда отыгралась со счёта 1-3 в серии и выбила «Селтикс» (4-3) из первого раунда плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

«Я видел 11-й номер в их команде. До того как вернулся, он сказал, что им всё равно, буду ли я играть или нет, что они даже не корректировали свою игровую схему под меня. Думаю, это помогает, когда о тебе не беспокоится другая команда», — приводит слова Эмбиида журналист Дерек Боднер в социальной сети Х.

Ранее Притчард заявлял, что «Бостон» не готовил план на игру с Эмбиидом.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Джейлен Браун обвинил Джоэла Эмбиида в симуляциях и пожаловался на судейство
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android