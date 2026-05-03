Эмбиид ответил Притчарду после вылета «Селтикс» из плей-офф

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что использовал слова разыгрывающего «Бостона» Пэйтона Притчарда в качестве дополнительной мотивации после того, как его команда отыгралась со счёта 1-3 в серии и выбила «Селтикс» (4-3) из первого раунда плей-офф НБА.

«Я видел 11-й номер в их команде. До того как вернулся, он сказал, что им всё равно, буду ли я играть или нет, что они даже не корректировали свою игровую схему под меня. Думаю, это помогает, когда о тебе не беспокоится другая команда», — приводит слова Эмбиида журналист Дерек Боднер в социальной сети Х.

Ранее Притчард заявлял, что «Бостон» не готовил план на игру с Эмбиидом.