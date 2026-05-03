Защитник «Зенита» Джузэнг высказался о предстоящем четвёртом матче серии с «Уралмашем»

Американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг поделился ожиданиями от четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится 4 мая.

— Следующий матч может стать решающим. С каким настроем команда подходит к продолжению серии?

— Команда подходит к каждой игре с одинаковой концентрацией. Следующая встреча снова большая. Они играют дома, перед своими болельщиками. Но мы играем против соперника, который обыгрывал нас три раза. Было бы глупо ослабить фокус или подумать: «Всё, мы сделали дело». Знаем, что они выйдут злыми. Они понесутся с энергией, трибуны их зарядят. Так что просто забираем сегодняшнюю победу. Но очень многое говорит о том, что нужно быть предельно сосредоточенными.

Болельщики «Зенита», мы видели, как вы поддерживаете, как стараетесь. Вы проделали такой путь. Ценим это. Рады, что победили, надеемся увидеть вас на следующей игре, — приводит слова Джузэнга официальный сайт «Зенита».